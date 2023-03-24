«Политзаключенный — человек, входящий в оппозицию, а я спортсмен». Кудин о событиях 2020 года

Политзаключенный — это человек, который занимается политикой и пропагандистской деятельностью, входит в оппозицию, а я — спортсмен. Таким мнением на телеканале «Беларусь 1» поделился белорусский спортсмен, боец ММА Алексей Кудин, которого беглые признали политзаключенным

Многократный чемпион мира Александр Кудин открыто анализирует события 2020 года. Причем сам до сих пор не понимает, зачем он, титулованный спортсмен, вышел на протесты и как стал марионеткой в руках жаждущей переворотов толпы. Осознание пришло позже, как и расплата — 2 года заключения.

«Для меня политзаключенный — человек, который занимается политикой и пропагандистской деятельностью, входит в оппозицию, а я — спортсмен. Да, меня признали политзаключенным, хотя я не подавал на это, — сказал боец. — Мое имя используют, и я ничего не могу с этим сделать. Я заложник своего имени. Когда-то мне поступали предложения переехать в Польшу, остаться на контракте, но я белорус и считаю себя им, здесь моя родина, ее нельзя продать. Я могу приезжать за рубеж и делиться опытом, выступать. Бросить страну — как оставить отца и мать».

Александр Кудин много тренируется и хочет перезагрузить свою спортивную карьеру. Говорит, в местах, где провел два года, тренировался постоянно. Сегодня уже не представляет, как обойтись без спорта. «Дайте мне 4 квадрата, и я буду знать, что делать, — уверен боец. — Спорт — это наркотик. Когда отдаешь ему много лет жизни и потом понимаешь, что у тебя его нет, нельзя тренироваться, идет внутренний стресс. Самое сложное — перебороть себя и взять в руки. А я 20 лет на спортивной системе сижу».

Александр Кудин отметил, что под красно-зеленым флагом прошла вся его спортивная карьера. По мнению спортсмена, нет лучшего состояния души, когда на соревнованиях развевается твой флаг и играет гимн твоей страны. Особая честь — представлять страну на международной арене. Тем более Беларусь дала ему массу возможностей для карьерного роста и развития. «Меня лично все устраивало. Я как профессиональный спортсмен жил и с системой дружил», — заверяет он.

Про 2020 год боец вспоминает лаконично: это история его жизни, от которой уже никуда не деться. Говорит, целенаправленно никуда не выходил, тем более не шло речи о том, чтобы устраивать митинги и уличные бои. Сработал эффект толпы, был интерес, что на самом деле там происходит. «Вот и сходил на 2 года», — не без доли иронии сказал он.

Беспорядки в Молодечно происходили 20 августа 2020 года. Александр Кудин помнит, что была суета: несколько минут — и люди стали бежать. В такой неразберихе у спортсмена сработали бойцовские инстинкты, в результате чего телесные повреждения получили несколько сотрудников милиции. На суде боец просил прощения. «Когда боксируешь, хочешь не хочешь, а рука вылетает на автомате. Это спортивная закалка, работа на встречную, на упреждение и самооборону. А я ведь многим мощнее ребят из силовых структур», — признался он.

«Осознание того, что придется отвечать, появилось, когда я вышел под домашний арест. И тогда я уже понимал, что какие бы ни были мои спортивные заслуги пред отечеством, все равно нужно будет разбираться», — сказал Александр Кудин. Уже тогда он заявил, что не поддерживает оппозиционные силы, которые пытаются разрушить страну и навести в ней смуту. «В моих планах просить о помиловании Александра Григорьевича Лукашенко, я хочу дальше выступать и прославлять свою страну», — сделал видеообращение спортсмен.

В то время Александр Кудин взял волю в кулак и решил двигаться вперед, этой позиции придерживается до сих пор. И все же, вспоминая события 2020 года, он и сегодня снова повторяет: «Если я кого-то обидел, оскорбил или огорчил, прошу прощения».

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