Никак без воды: как ухаживают за насаждениями в Микашевичах

Сухая погода добавляет хлопот микашевичским коммунальникам по решению вопросов благоустройства. Каждый день у них уходит не менее 5 тонн воды на полив городских насаждений.

– За одно утро наша емкость для воды успевает попутешествовать по всему городу, – рассказывает мастер Татьяна Курковская. – Посадок, нуждающихся в регулярном поливе, много. Пять озеленителей, а это по совместительству еще и уборщики дворовых территорий и улично-дорожной сети, работают оперативно, быстро и слаженно. Один организует «дождь по расписанию» из шланга, другие – с помощью леек. Поливаем по графику «через день». Если сегодня деревья и кустарники, то завтра – цветы. На особом контроле были первые недели после посадки, когда поливали каждый день, несмотря на праздники и выходные дни.

Нынешней весной на улицах города высажено около 5,5 тысяч цветов. Позаботились и о «зеленых легких» Микашевич, которые подкрепили несколькими сотнями туй, спирей, скальных можжевельников, пузыреплодников, ив на штамбе и т.д.

Практика показывает, что даже при регулярном поливе не все посадки приживаются. Поэтому стараемся вести озеленение с учетом агротехнических особенностей. Например, из-за каменистой земли решили полностью отказаться от клумб по ул. Железнодорожной, установим там вертикальное озеленение. А в сквере на площади Коржа «разбавили» почву.

Такое внимание и забота уже приносят свои плоды. Однако лето только началось, поэтому тема регулярного полива зеленых насаждений не утратит своей актуальности. С этим согласен и и.о. председателя горисполкома Александр Дедович:

– Безусловно, определенные проблемы раньше существовали. Но коммунальники сделали выводы. В этом году к ним нет никаких претензий по организации регулярного полива. Уверен, они и дальше будут без нареканий работать в этом направлении.

Что касается приживаемости зеленых насаждений, то обратите внимание на другие населенные пункты: везде без исключения регулярно занимаются их подсадкой. Поэтому даже при огромном старании коммунальников, соблюдении ими правил посадки и ухода – все равно есть той или иной процент гибели саженцев.

Наталья Лялюк

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