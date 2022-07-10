ПОЛК КАЛИНОВСКОГО: что будет с оставшимися белорусскими наёмниками? (видео)

Украинские активисты составили петицию к Зеленскому с просьбой дать украинское гражданство всем, кто воюет за Украину, чтобы в случае попадания в плен их считали военнопленными, а не преступниками.

Однако здесь нужно отметить, что белорусским наёмникам это не поможет — пока они официально не откажутся от белорусского гражданства, они находятся в юрисдикции нашего законодательства. А, значит, судить их будут по белорусским законам. Но есть и другой вариант — высшая мера со стороны государства, против которого они воевали.

Ксения Лебедева пообщалась с родственниками наёмников. Детали — в авторской рубрике «Лебедева. Live».