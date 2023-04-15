Полмиллиона жителей соседних стран ЕС посетили Беларусь по безвизу

Полмиллиона жителей соседних стран ЕС посетили Беларусь с начала действия безвизового режима, сообщили в Государственном пограничном комитете.

«С начала действия безвизового режима в Беларусь проследовало 504 649 иностранцев: 329 136 граждан Литвы, 32 989 неграждан и 109 943 гражданина Латвии, а также 32 581 гражданин Польши», — рассказали в ГПК.

С 1 января в безвизовом порядке в нашу страну въехало 119 647 жителей соседних стран ЕС: 80 869 граждан Литвы, 21 809 граждан и 6 110 неграждан Латвии, а также 10 859 граждан Польши.

Подробная информация о безвизовом посещении Беларуси размещена в специальном разделе информационного портала Госпогранкомитета и в мобильном приложении «Граница Беларуси».

belta.by

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