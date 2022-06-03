ОбществоЭкология

Польша беспрецедентно нарушает Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия

03.06.2022
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Министр иностранных дел, председатель Национальной комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО Владимир Макей направил обращение главам национальных комиссий по делам ЮНЕСКО зарубежных стран в связи со строительством Польшей заградительного сооружения на территории последнего в регионе и самого большого европейского реликтового леса, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Беловежская пуща». Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Глава белорусского МИД выразил крайнюю обеспокоенность в связи со строительством Польшей пограничной стены на территории этого объекта. «Беловежская пуща — это последний в Европе и самый большой первобытный равнинный лес, который до наших дней сохранился в первозданном виде и включает обширные нетронутые участки старовозрастных лесов. Создание искусственного препятствия на территории объекта нарушает принцип свободного передвижения биологических видов в пределах их естественной среды обитания и представляет серьезную угрозу устойчивому существованию и сохранению популяций копытных (зубров, оленей, косуль, лосей) и хищных млекопитающих (медведей, волков, лисиц). С сожалением констатируем, что уже имеются факты гибели крупных млекопитающих: зубра, оленей и косуль», — отметил министр.

Он также выразил мнение: «Принимая во внимание масштабность проводимых Польшей работ по сооружению стены, можно прогнозировать неизбежность наступления следующих серьезных негативных последствий для экосистем объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Беловежская Пуща»: фрагментация лесного комплекса и охраняемых местообитаний; разрыв трансграничных экологических коридоров; вырубка прилегающей полосы старовозрастных и черноольховых лесов; уничтожение живого напочвенного покрова при проведении строительных работ; нарушение гидрологического режима прилегающих экосистем; блокирование путей миграции и сезонных перемещений животных, последующее обеднение генофонда их популяций; появление новых путей проникновения чужеродных видов растений в природные экосистемы».

Владимир Макей сказал, что хотел бы привлечь внимание к беспрецедентному нарушению Польшей положений Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, согласно которой государству­участнику следует принимать все необходимые меры для обеспечения охраны и сохранения культурного и природного наследия, расположенного на его территории.

«В соответствии с параграфом 11 Руководства по выполнению Конвенции об охране всемирного наследия проведение оценки воздействия предполагаемых вмешательств является принципиально важным для всех объектов всемирного наследия», — сказал министр иностранных дел Республики Беларусь.

«Польская сторона, несмотря на наши неоднократные запросы, до настоящего времени не предоставила информацию о деталях строительства стены и оценку его воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта, — продолжил глава внешнеполитического ведомства. — Центр всемирного наследия также запросил польскую сторону предоставить в ЮНЕСКО оценку воздействия строительства стены на объект для рассмотрения Международным союзом охраны природы (МСОП) и призвал власти Польши приостановить строительные работы до тех пор, пока ситуация не будет всесторонне изучена и оценена в соответствии с Руководством по выполнению Конвенции».

Министр также подчеркнул, что решение Польши о строительстве пограничной стены не было согласовано с белорусской стороной и полностью противоречит рекомендации совместной миссии Центра всемирного наследия и МСОП по реактивному мониторингу объекта (2018 г.) — «вновь вернуться к обсуждению вопроса об улучшении взаимосвязи экосистемы Беловежской пущи, в том числе через государственную границу между Беларусью и Польшей».

Состояние сохранности трансграничного объекта Всемирного наследия «Беловежская пуща» будет рассмотрено Комитетом Всемирного наследия на предстоящей 45-й сессии.

Глава белорусского МИД попросил коллег поддержать Беларусь и настоятельно призвать правительство Польши остановить строительство стены на территории объекта Всемирного наследия «Беловежская пуща», демонтировать уже установленное заградительное сооружение и незамедлительно начать адекватный процесс по устранению ущерба, нанесенного экологическим системам объекта.

«Я рассчитываю на вашу поддержку в поиске эффективных решений этой проблемной ситуации в духе взаимодействия и партнерства и подтверждаю нашу готовность сотрудничать со всеми сторонами, вовлеченными в эту проблему», — подчеркнул Владимир Макей.

Как ранее говорилось в комментарии пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза, Беларусь в очередной раз подтверждает готовность сотрудничать с Польшей и профильными международными структурами по вопросу сохранения Беловежской пущи, включая приглашение мониторинговых миссий для оценки ущерба, нанесенного проводимыми Польшей строительными работами экологическим системам объекта, а также выработки адекватных мер по устранению его последствий.

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