Польша начала строительство пограничного забора на территории Беловежской пущи,

Беловежская пуща — единая трансграничная территория. Польская сторона приняла решение о строительстве забора на своих рубежах. Длина капитального ограждения, которое пройдет по территории пущи, составит 64 км. По имеющейся информации, работы ведутся уже на трех участках. «Вчера обзванивал наши погранзаставы по территории пущи. В трех местах уже началось строительство. На границе с Гродненским и Каменецким районами отсыпано полотно для проезда техники и идет установка опорных столбов, со Свислочским — начаты работы по расчистке подъездов», — рассказал заместитель генерального директора по науке и экологическому просвещению национального парка «Беловежская пуща» Василий Арнольбик.

В нацпарке сегодня во время круглого стола эксперты обсуждают варианты предотвращения негативных последствий от строительства пограничного забора на территории Беловежской пущи.