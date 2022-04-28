Общество

Польша объявила о начале масштабных военных учений на востоке и севере страны

28.04.2022
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Минобороны Польши предупредило об интенсивном движении колонн с военной техникой на востоке и севере страны с 1 мая. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на сайт Войска польского.

В ведомстве отметили, что с 1 мая и до конца месяца в связи с крупными военными учениями по дорогам восьми воеводств Польши будет осуществляться интенсивное движение военной техники. Транспорт, принимающий участие в учениях, будет передвигаться преимущественно в ночное время.

Военные также обратились к гражданам Польши с просьбой не публиковать в социальных сетях информацию, в том числе фото и видео, о передвижении военной техники, данные о вылетах и посадках военных самолетов.

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