Польша объявила о начале масштабных военных учений на востоке и севере страны

Минобороны Польши предупредило об интенсивном движении колонн с военной техникой на востоке и севере страны с 1 мая. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на сайт Войска польского.

В ведомстве отметили, что с 1 мая и до конца месяца в связи с крупными военными учениями по дорогам восьми воеводств Польши будет осуществляться интенсивное движение военной техники. Транспорт, принимающий участие в учениях, будет передвигаться преимущественно в ночное время.

Военные также обратились к гражданам Польши с просьбой не публиковать в социальных сетях информацию, в том числе фото и видео, о передвижении военной техники, данные о вылетах и посадках военных самолетов.