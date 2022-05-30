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Польша хочет забрать территорию Украины? (видео)

30.05.2022
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Зеленский анонсировал законопроект об особом правовом статусе для поляков в Украине. Ряд украинских СМИ сообщили об утечках информации: польские граждане получат практически равные права с украинцами. То есть даже не являясь гражданами Украины, могут быть избранными на выборные должности, быть назначенными в органы государственной власти или местного самоуправления, управлять стратегическими предприятиями, назначаться на должность судей в том числе в Конституционном суде, польская полиция получит право следить за правопорядком на украинских территориях.

Польское поглощение Украины, причём не только территориальное, но и юридическое, превращение её в колонию может иметь большие политические последствия не только для этих двух стран. Анджей Дуда обещал приложить все усилия к тому, чтобы Украина вошла в Евросоюз. Чем это обернётся для Украины? Смотрите в рубрике Екатерины Тихомировой.

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