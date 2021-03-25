Получать почтовые отправления теперь можно с помощью СМС-кода

В отделениях почтовой связи теперь можно получать почтовые отправления с помощью СМС-кода без предъявления паспорта и заполнения извещений, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт “Белпочты”.

Чтобы получать почтовые отправления с помощью СМС-кода, необходимо зарегистрироваться в личном кабинете и ввести данные документа, удостоверяющего личность; распечатать и заполнить заявление (можно заполнить и в ОПС); обратиться в любое отделение почтовой связи для идентификации личности (с собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, данные которого внесены при регистрации).

“Благодаря данному сервису, больше не придется заполнять бумажные извещения и показывать паспорт. Для получения почтового отправления клиенту достаточно назвать свою фамилию, адрес либо номер отправления, а также номер телефона, указанный при регистрации. На данный номер поступит СМС-код, который необходимо сообщить оператору для получения почтового отправления. Сервис предоставляется бесплатно”, – отметили в “Белпочте”.

Также на предприятии сообщили, что отследить статус отправления можно на их сайте, а также с помощью мобильного приложения РУП “Белпочта”. При отображении статуса “поступило в учреждение доставки” можно получать отправление, не дожидаясь бумажного извещения.