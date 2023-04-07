«Полыхнуло» В Брестской области произошло шесть пожаров за сутки: квартира, хозпостройки, баня и автомобиль

На Брестчине за прошедшие сутки произошло 6 чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в результате которых: спасено, травмировано – 3 человека; уничтожено – 2 строения и 1 ед. техники; повреждено – 2 строения.

06.04.2023 в 06-01 поступило сообщение о загорании хозяйственного строения в д. Великие Луки Барановичского района. В результате пожара огнем строение уничтожено. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Пожар со спасенными и травмированными (3 человека)

06.04.2023 в 06-14 поступило сообщение о загорании в квартире по в г. Ивацевичи. Работниками МЧС спасен квартиросъёмщик и находившиеся в гостях два человека. Спасенные госпитализированы в УЗ «Ивацевичская ЦРБ». В результате пожара огнем повреждена мебель в жилой комнате, закопчены стены и потолок в квартире. Причина пожара устанавливается.

06.04.2023 в 16-11 поступило сообщение о загорании легкового автомобиля в г. Кобрине. В результате пожара огнем автомобиль уничтожен. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

06.04.2023 в 23-00 поступило сообщение о загорании хозяйственного строения в д. Новый Дворец Пинского района. В результате пожара строение уничтожено. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

07.04.2023 в 02-50 поступило сообщение о загорании жилого дома в д. Большой Павлополь Малоритского района. В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждены перекрытие, стены и имущество в доме. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

07.04.2023 в 04-10 поступило сообщение о загорании бани в д. Потаповичи Ивановского района. В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждено перекрытие, стены и внутренняя отделка бани. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

По информации областного УМЧС

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