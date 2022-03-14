Пользователям газа необходимо заключить новые договоры на газоснабжение, техобслуживание и ремонт (Лунинецкий район)
Лунинецкий РГС ПУ «Пинскгаз» информирует, что постановлением Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждении Правил пользования газом в быту» (в редакции от 16.11.2021 г. № 661) утверждены новые формы договоров (далее Договоры) на:
— газоснабжение;
— техническое обслуживание и ремонт газового оборудования и (или) вводных и внутренних газопроводов.
Указанные Договоры заключаются с собственником квартиры (одноквартирного жилого дома) частного жилищного фонда или нанимателем квартиры (одноквартирного жилого дома) государственного жилищного фонда, собственником нежилого помещения, лизингополучателем квартиры (одноквартирного жилого дома), в которых природный газ используется для личных и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Ранее заключенный с вами Договор не соответствует требованиям действующего законодательства. Просим посетить Лунинецкий РГС ПУ «Пинскгаз» для оформления Договоров по утвержденным формам.
При себе необходимо иметь документы:
- Личный паспорт собственника квартиры (дома);
- Свидетельство о государственной регистрации или иной документ, подтверждающий право собственности на дом (квартиру), а в случае аренды жилья – договор найма государственного жилищного фонда;
- Документы на газоиспользующее оборудование (при наличии);
- Действующий договор на обслуживание установленного газового оборудования (при его наличии);
- Технический паспорт на газифицированный объект – выдается при первичном пуске газа или техническом обслуживании газового оборудования (при его наличии).
Одновременно сообщаем, что согласно ст. 15 Закона Республики Беларусь от 16.07.2008 г. №405-З «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг» в случае, если потребители владеют жилым помещением (одноквартирным жилым домом) на праве общей собственности, договор на оказание жилищно-коммунальных услуг заключается со всеми собственниками либо с одним из них по соглашению между ними.
Так же сообщаем о изменении лицевых счетов, номер договора (лицевой счет) будет содержать 13 цифр в следующей последовательности:
первые четыре цифры – 1016 (Лунинецкий РГС ПУ «Пинскгаз»);
пятая цифра – вид газа (1 – природный, 2 – сжиженный емкостной, 3 – баллонный);
шестая-тринадцатая цифры – порядковый номер договора.
Пример 1:
Абонент-потребитель природного газа с № договора – 19784.
Новый № договора будет – 1016100019784.
Пример 2:
Абонент-потребитель сжиженного емкостного газа с № договора – 396.
Новый № договора будет – 1016200000396.
Пример 3:
Абонент-потребитель баллонного газа с № договора – 503254.
Новый № договора будет – 1016300503254.
Для заключения договоров обращаться по адресу:
Лунинецкий РГС ПУ «Пинскгаз», г. Лунинец, ул. Промышленная, 10.
Понедельник-пятница с 8.00 до 17.00, без обеденного перерыва;
Cправки по телефонам: 2-77-38, 6-23-46, 8-029-882-80-37 (МТС), 8-029-882-91-36 (МТС).
Администрация Лунинецкого РГС ПУ «Пинскгаз».