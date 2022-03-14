Пользователям газа необходимо заключить новые договоры на газоснабжение, техобслуживание и ремонт (Лунинецкий район)

Лунинецкий РГС ПУ «Пинскгаз» информирует, что постановлением Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждении Правил пользования газом в быту» (в редакции от 16.11.2021 г. № 661) утверждены новые формы договоров (далее Договоры) на:

— газоснабжение;

— техническое обслуживание и ремонт газового оборудования и (или) вводных и внутренних газопроводов.

Указанные Договоры заключаются с собственником квартиры (одноквартирного жилого дома) частного жилищного фонда или нанимателем квартиры (одноквартирного жилого дома) государственного жилищного фонда, собственником нежилого помещения, лизингополучателем квартиры (одноквартирного жилого дома), в которых природный газ используется для личных и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Ранее заключенный с вами Договор не соответствует требованиям действующего законодательства. Просим посетить Лунинецкий РГС ПУ «Пинскгаз» для оформления Договоров по утвержденным формам.

При себе необходимо иметь документы:

Личный паспорт собственника квартиры (дома); Свидетельство о государственной регистрации или иной документ, подтверждающий право собственности на дом (квартиру), а в случае аренды жилья – договор найма государственного жилищного фонда; Документы на газоиспользующее оборудование (при наличии); Действующий договор на обслуживание установленного газового оборудования (при его наличии); Технический паспорт на газифицированный объект – выдается при первичном пуске газа или техническом обслуживании газового оборудования (при его наличии).

Одновременно сообщаем, что согласно ст. 15 Закона Республики Беларусь от 16.07.2008 г. №405-З «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг» в случае, если потребители владеют жилым помещением (одноквартирным жилым домом) на праве общей собственности, договор на оказание жилищно-коммунальных услуг заключается со всеми собственниками либо с одним из них по соглашению между ними.

Так же сообщаем о изменении лицевых счетов, номер договора (лицевой счет) будет содержать 13 цифр в следующей последовательности:

первые четыре цифры – 1016 (Лунинецкий РГС ПУ «Пинскгаз»);

пятая цифра – вид газа (1 – природный, 2 – сжиженный емкостной, 3 – баллонный);

шестая-тринадцатая цифры – порядковый номер договора.

Пример 1:

Абонент-потребитель природного газа с № договора – 19784.

Новый № договора будет – 1016100019784.

Пример 2:

Абонент-потребитель сжиженного емкостного газа с № договора – 396.

Новый № договора будет – 1016200000396.

Пример 3:

Абонент-потребитель баллонного газа с № договора – 503254.

Новый № договора будет – 1016300503254.

Для заключения договоров обращаться по адресу:

Лунинецкий РГС ПУ «Пинскгаз», г. Лунинец, ул. Промышленная, 10.

Понедельник-пятница с 8.00 до 17.00, без обеденного перерыва;

Cправки по телефонам: 2-77-38, 6-23-46, 8-029-882-80-37 (МТС), 8-029-882-91-36 (МТС).

Администрация Лунинецкого РГС ПУ «Пинскгаз».