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Помощь многодетным семьям на подготовку детей к учебному году оказана на Br21 млн

05.09.2022
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Помощь многодетным семьям на подготовку детей к учебному году оказана на Br21 млн, сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в эфире телеканала СТВ, 

«Помощь со стороны государства действительно многогранная и многовекторная. Прежде всего это помощь многодетным семьям. Мы понимаем: с рождением ребенка расходы семьи увеличиваются. Ежегодно каждому ребенку-школьнику в многодетной семье оказывается помощь в размере 30% размера бюджета прожиточного минимума. Сегодня это около Br100», — сказала Ирина Костевич, добавив, что такая помощь оказана на 210 тыс. детей из многодетных семей, ее общая сумма составила Br21 млн.

Второе направление — государственная адресная социальная помощь. «Это аварийный выход из трудной жизненной ситуации. Таких семей у нас около 3 тыс., в которых воспитываются 8 тыс. школьников. Общая сумма помощи составила Br5 млн — на такую сумму государство оказало помощь в сложной жизненной ситуации», — отметила министр.

Кроме того, помогают и социальные партнеры — наниматели, которые, выполняя свою социальную функцию, помогают работникам собрать детей в школу.

Отдельно Ирина Костевич прокомментировала вопрос роста заработной платы работников бюджетной сферы за счет увеличения базовой ставки. «Если в декабре прошлого года мы финишировали с базовой ставкой Br198, то ноябрь этого года — Br212. В течение 2022 года мы шесть раз повышали базовую ставку, а это основа заработной платы. От нее зависят стимулирующие, компенсирующие выплаты», — пояснила она. По факту за этот год базовая ставка выросла на Br14, но эффект ощутим через стимулирующие и компенсирующие выплаты. По экспертной оценке, при средней зарплате это плюс Br100, заметила министр.

В этом году учителям введена новая надбавка — за классное руководство в размере базовой ставки, продолжила Ирина Костевич. С 1 сентября воспитателям дошкольного образования предусмотрена надбавка в размере 20% от оклада, помощникам воспитателя — 10% от оклада. Установление надбавки и увеличение базовой ставки позволит повысить заработную плату воспитателям дошкольного образования от Br70 до Br86 в зависимости от имеющейся квалификационной категории, а помощникам воспитателя — на Br29. На эти цели из бюджета будет дополнительно направлено Br18,3 млн.

Что касается занятости молодежи летом, Ирина Костевич рассказала, что, по имеющейся информации, в летний период работали 78 тыс. ребят в возрасте 14-17 лет. Молодые люди трудились горничными, официантами, продавцами, расфасовщиками и др.

belta.by

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