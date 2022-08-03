Помощник Президента проведёт личный приём граждан в Лунинце

К сведению жителей Лунинецкого района! В связи с планируемым в августе 2022 г. проведением личного приема граждан и представителей юридических лиц Помощником Президента Республики Беларусь – инспектором по Брестской области Валерием Павловичем Вакульчиком в Лунинецком райисполкоме, Брестским облисполкомом организована предварительная запись на личный прием, которая будет осуществляться 9 августа 2022 г. с 9.00 до 13.00 по телефону (8 0162) 26 95 74 (Брест).