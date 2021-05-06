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Помощник прокурора встретился с лунинецкими гимназистами

Государственная символика стала темой встреч работников прокуратуры Лунинецкого района с учащимися учреждений образования.

Так, помощник прокурора Станислав Давидавичус посетил гимназию г. Лунинца, где рассказал историю создания государственной символики.

«Герб флаг и гимн государства – главные символы Республики Беларусь. Главная идея любой государственной символики – отразить важнейшие идеалы и духовные ценности нации, патриотические, исторические и культурные традиции, характер народа. Знаменательно, что в этом году мы отмечаем этот праздник в день Великой Победы. Ведь наши символы неразрывно связаны с героической историей страны. С уважения к официальным символам начинается любовь к своей малой родине, причастность к ее судьбе. Без знания истории, уважения к прошлому, преемственности исторических и культурных традиций нельзя строить будущее. Это необходимые условия всех дальнейших успехов…», –подчеркнул помощник прокурора, обращаясь к аудитории.

Станислав Давидавичус акцентировал внимание и на то, что с 8 января текущего года в Беларуси обновлен Государственный герб.

Также была затронута тема подростковой преступности и правонарушений на территории Лунинецкого района.

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