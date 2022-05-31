БлаготворительностьОбщество

Поможем Артёму увидеть маму… папу… мир…

31.05.2022
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Родители пятилетнего Артёма Раманаускаса, жителя Бреста, страдающего тяжелым заболеванием зрительных нервов обоих глаз, обращаются за помощью. Спасти зрение мальчику может генная терапия, стоимость которой 48 000 000 российских рублей.

Из-за болезни Артём прогрессивно теряет зрение. Сейчас он уже совсем не видит в сумерках, спотыкается в коридоре и подъезде, где нет яркого освещения. Без лечения мальчика ждет жизнь в кромешной тьме. Спасти его может лекарство «Лукстурна» и ваше доброе сердце. ОАО «Беларусбанк» открыл благотворительные счета.

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