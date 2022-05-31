БлаготворительностьОбщество
Поможем Артёму увидеть маму… папу… мир…
Родители пятилетнего Артёма Раманаускаса, жителя Бреста, страдающего тяжелым заболеванием зрительных нервов обоих глаз, обращаются за помощью. Спасти зрение мальчику может генная терапия, стоимость которой 48 000 000 российских рублей.
Из-за болезни Артём прогрессивно теряет зрение. Сейчас он уже совсем не видит в сумерках, спотыкается в коридоре и подъезде, где нет яркого освещения. Без лечения мальчика ждет жизнь в кромешной тьме. Спасти его может лекарство «Лукстурна» и ваше доброе сердце. ОАО «Беларусбанк» открыл благотворительные счета.