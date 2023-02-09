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Поохотиться не успели, а штраф заработали (Лунинецкий район)

09.02.2023
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Сотрудники Микашевичской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира при проведении полевого мероприятия в охотничьих угодьях Лунинецкого района предотвратили незаконную охоту.

На лесной дороге остановили «специализированный» автомобиль, оборудованный для проведения охоты, в салоне которого находились 4 охотника с оружием и полным боекомплектом, у 2 охотников ружья были расчехлены и готовы к применению, в багажном отделении имелись пластмассовые ёмкости (как пояснил один из охотников для перевозки добытых зайцев, и не только). При остановке охотники начали разбирать оружие и прятать в чехлы, но не успели свои действия довести до конца.

В ходе проверки документов установлено, что у охотников имелись только путёвки на проведение охот на пушные виды в зонах «Б» и «Г». Фактически же они охотились в зоне «А» с расчехлёнными охотничьими ружьями, не имея на это разрешительных документов. У третьего охотника при себе имелись патроны, снаряжённые пулей и картечью, что запрещено правилами при охоте на пушных животных, а у четвёртого при себе не оказалось квитанции об уплате госпошлины на право охоты.

Один из охотников в 2022 году уже привлекался за незаконную охоту и в суде заявлял, что осознал свой поступок и в содеянном раскаялся. Тогда суд освободил его от административной ответственности с вынесением предупреждения, без конфискации охотничьего оружия.

Теперь за охоту без надлежащего разрешения и в запрещённом месте составлено два административные протокола, изъяты два ружья и более 26 патронов. Ответственность за данные нарушения предусматривает штраф до 30 базовых величин с конфискацией орудий охоты.

Также за ношение в охотничьих угодьях при осуществлении охоты ненормируемых видов патронов, снаряжённых пулями или картечью, составлен административный протокол, ответственность предусматривает штраф от 3 до 15 базовых величин.

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LNC

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