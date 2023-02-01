Попадет ли лунинчанка на «Поезд памяти»?

На базе ГУО «Центр детского творчества г.Лунинца» прошел финал районного этапа Республиканского конкурса «Я патриот своей страны» в рамках белорусско-российского проекта «Поезд памяти» .

Финалистами конкурса по итогам заочных испытаний стали учащиеся 10 классов — Екатерина Коннова (ГУО «Средняя школа №1 г. Лунинца»), Ульяна Насеня (ГУО «Средняя школа №2 г. Лунинца»), Анатолий Гришкевич (ГУО «Средняя школа №1 г. Микашевичи»).

В финале конкурса участники представили визитки, демонстрировали творческие номера, отвечали на вопросы интеллектуально-познавательной игры «Память поколений».

По результатам всех этапов победителем стала учащаяся ГУО «Средняя школа №1 г. Лунинца» Екатерина Коннова.