ПОПАЛ ПОД ПОЕЗД \\ ЧП и как должен вести себя машинист (видео)

Опасность подстерегает и на земле. И удивительно, что люди гибнут не вследствие диверсий, а из-за собственной невнимательности. Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы…

Казалось бы, кто решит встать на пути поезда? Но только в этом году в Беларуси произошло пять трагических случаев, составы пытались экстренно остановить больше сотни раз. А средний вес грузового поезда четыре тысячи тонн. У машинистов просто железные нервы! И все чаще дополнительным фактором риска становятся – наушники.

Помирать, так с музыкой, выходит так? Нет, это, конечно, не злорадство, но, как пелось в одной известной песне, каждый пойдет своею дорогой, а поезд пойдет своей. Помните об этом, когда в следующий раз будете переходить железную дорогу. Путь в один конец – специальный репортаж.

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