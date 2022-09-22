Поправки в правила дорожного движения вступили в силу

Вступили в силу поправки в правила дорожного движения, сообщает Министерство внутренних дел.

Сегодня вступает в силу закон №134-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «О дорожном движении». В ведомстве подчеркнули, что поправки нацелены на совершенствование обеспечения безопасности дорожного движения и предусматривают ряд нововведений. В частности, предусматривается возможность обучения и сдачи практического квалификационного экзамена в ГАИ на автомобиле с автоматической коробкой передач. В водительском удостоверении будет проставляться соответствующая отметка о возможности управления транспортными средствами без механической трансмиссии. Международные водительские удостоверения будут выдаваться в соответствии с требованиями Конвенции о дорожном движении 1968 года. Помимо этого, сохраняется право граждан России на управление транспортными средствами на основании своих национальных водительских удостоверений после получения паспорта или вида на жительство в Беларуси. Также пересмотрены существующие категории колесных тракторов и самоходных машин. При этом к ним будут отнесены снегоболотоходы, квадроциклы, снегоходы и мотовездеходы.

Кроме того, определен порядок направления водителей механических транспортных средств, самоходных машин на обязательное медицинское переосвидетельствование, в том числе уведомления о таком направлении. Упраздняется также необходимость согласования с ГАИ маршрутов, по которым осуществляется обучение управлению механическим транспортным средством. При этом Министерство внутренних дел будет определять перечень участков дорог, на которых запрещено обучение.

Гостехосмотр будет осуществляться на договорной основе. Типовая форма договора на оказание данных услуг будет устанавливаться Советом Министров. Законом определены основные параметры дорожного движения, которые характеризуют его безопасность и эффективность, возможность их мониторинга (сбор, обработка, накопление и анализ данных), а также принципы организации дорожного движения.

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