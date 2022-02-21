ОбществоРеферендум

Попытки деструктивными объединениями сорвать референдум продолжаются

21.02.2022
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Сегодня гражданам повсеместно начали приходить СМС-сообщения о переносе республиканского референдума.

Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов информирует, что данные сообщения являются фейком. Республиканский референдум пройдёт в ранее установленные сроки – 27 февраля, участки для голосования будут открыты с 8.00 до 20.00. Досрочное голосование начнётся уже завтра – 22 февраля и пройдёт до 26 февраля включительно. В дни досрочного голосования участки будут открыты с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00.

ЦИК Беларуси напоминает о необходимости получать информацию из достоверных источников, и призывает не поддаваться на провокации!

 

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