Порядка 40 тыс. белорусов посетили передвижной музей «Поезд Победы» в этом году, из них более тысячи — в Лунинецком районе

Порядка 40 тыс. белорусов посетили передвижной музей «Поезд Победы» в этом году, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

Проект «Поезд Победы» впервые проходил в Беларуси в 2021 году и получил высокую оценку у жителей страны. За прошлый год экспозицию посетили более 25 тыс. человек.

В этом году география передвижной экспозиции была увеличена до 17 городов. С 10 июня по 4 июля «Поезд Победы» проехал более 3,5 тыс. км по Беларуси, начиная с Орши и заканчивая Минском. За 24 дня экспозицию музея посетили порядка 40 тыс. жителей Беларуси. Общее время его работы составило 240 часов.

Следует отметить, что «Поезд Победы» был в Лунинце 19 июня и его смогли посетить более тысячи человек

В БЖД напомнили, что в 2022 году проект был реализован в рамках Года исторической памяти при поддержке Администрации Президента.