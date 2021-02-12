Посетили родителей, чьи сыновья погибли в Афганистане

На Лунинетчине осталось 7 адресов, где живут родители, чьи сыновья погибли в Афганистане. Всего же в наш регион в годы необъявленной войны пришло 9 похоронок…

Представители ветеранской организации воинов-интернационалистов, военного комиссариата Лунинецкого и Ганцевичского районов, редакции газеты «ЛН» побывали у матерей и отцов накануне 32-й годовщины вывода советский войск из Афганистана. Они встретились с Верой Григорьевной Юрко из Велуты, Ниной Даниловной Захарчук из Черебасово, Александрой Борисовной и Владимиром Платоновичем Зайченко из Микашевичей, Марией Александровной Труханович из Ситницы, Иваном Павловичем Ковалевичем из Дребска, Верой Дмитриевной Мацкевич из Ракитно. Еще один подарок для Елены Антоновны Ковшик из Дворца передали дочери, так как сама мама из-за болезни, к сожалению, не встает…

В каждом доме на видном месте портреты сыновей – Сергея Юрко, Николая Захарчука, Александра Зайченко, Александра Трухановича, Павла Ковалевича, Анатолия Ковшика, Михаила Мацкевича. Увы, даже спустя десятилетия раны на сердце родителей не заживают. Они, как сегодня, помнят проводы в армию, скупые письма, в которых не было и строчки о том, где на самом деле служат и что происходит там вокруг…

Наверное, чтобы хоть как-то восполнить горькую потерю, судьба подарила мамам и папам долгую жизнь, ведь возраст практически всех перешагнул 80-летний рубеж. Замечательно, что рядом с ними есть дети, внуки и правнуки, которые окружают вниманием и заботой.

Живут лишь в памяти Владимир Иосифович Зылевич (Бостынь), Валентина Ивановна и Григорий Семенович Конопацкие (Дятловичи), Екатерина Гавриловна Гуливец (Лунинец).