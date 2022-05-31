Последний звонок в Лунинской ясли-сад — средней школе

В ГУО «Лунинская ясли-сад-средняя школа» прозвучал последний звонок для выпускников. Праздник веселый и в то же время грустный, но в любом случае долгожданный.

В этот день в нашем учреждении образования на торжественной линейке собрались вместе педагоги, гости, родители, чтобы сказать выпускникам добрые напутственные слова и пожелать им успешной сдачи экзаменов. А выпускники, для которых звенел последний звонок, навсегда прощались со своим чудесным школьным детством.

На торжественной линейке прозвучало немало теплых слов от администрации УО, классного руководителя, первой учительницы, трогательные пожелания старшим товарищам от первоклашек, слова напутствия от родителей. Веселые нотки внесли в торжество музыкальные номера, исполненные выпускниками совместно с классным руководителем Бондарец И.И.

Ну, а финальным аккордом стал звонкий и мелодичный звук колокольчика, который своим перезвоном напоминал ребятам: пора расправлять крылья и отправляться в самостоятельную, взрослую жизнь, полную свершений и открытий.

По информации отдела по образованию Лунинецкого райисполкома