Последствия мокрого снега на территории Брестской области

В результате выпадения мокрого снега на территории Брестской области подразделения МЧС привлекались для устранения последствий падения деревьев от снеговой нагрузки и отключения электроэнергии (максимальное количество осадков по данным филиала «Брестский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в Пинском районе составило 26 мм, в Пружанском – 19 мм, в Каменецком – 22 мм и в городе Бресте – 23 мм).

На территории Каменецкого, Пружанского, Брестского районов и города Бреста подразделениями МЧС осуществлено 7 выездов (задействовано 7 единиц техники, 15 человек), убрано 7 деревьев, перегораживающих движение транспортных средств на дорогах Р-16, Р-85, Р-102, Н-345. Пострадавших нет.

В 08-10 направлена 1 АЦ Каменецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям на подключение аппарата жизнеобеспечения для гражданки в Каменецком районе.

По сведениям РУП «Брестэнерго» на 08-00 02.04.2022 года отключены 19 линий 10 кВт, 223 ТП, 41 населенный пункт, 6 ферм. Для устранения последствий задействовано 5 бригад (5 ед. техники, 10 человек). Причина отключения устанавливается.

По информации областного управления МЧС