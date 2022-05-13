ОбществоПроисшествия

Последствия непогоды на территории Брестчины

13.05.2022
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По состоянию на 21.00 12 мая подразделения МЧС Брестской области привлекались для устранения последствий сильного ветра (максимальная сила ветра по данным филиала «Брестский областной центр по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды» составила 25 м/с).

Всего осуществлено 16 выездов, в ходе которых убрано 9 аварийных деревьев, 4 элемента наружных конструкций зданий.

В 15.05 поступило сообщение о падении дерева на легковой автомобиль в г. Бресте на улице 17 Сентября. Из-под дерева деблокирован 1 авто. Пострадавших нет.

По информации управления МЧС Брестской области

 

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