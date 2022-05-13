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Последствия непогоды на территории Брестчины
По состоянию на 21.00 12 мая подразделения МЧС Брестской области привлекались для устранения последствий сильного ветра (максимальная сила ветра по данным филиала «Брестский областной центр по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды» составила 25 м/с).
Всего осуществлено 16 выездов, в ходе которых убрано 9 аварийных деревьев, 4 элемента наружных конструкций зданий.
В 15.05 поступило сообщение о падении дерева на легковой автомобиль в г. Бресте на улице 17 Сентября. Из-под дерева деблокирован 1 авто. Пострадавших нет.
По информации управления МЧС Брестской области