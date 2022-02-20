Последствия непогоды в Беларуси

По оперативным данным 19 февраля вследствие прохождения сильного ветра с порывами до 27 м/с пострадали 33 населенных пункта в 7 районах Гродненской и Минской областей. Повреждены кровли 1 жилого дома, 1 здания соцкультбыта и 40 сельскохозяйственных зданий. Зафиксирован 121 случай падения деревьев в Брестской (18), Гомельской (9), Гродненской (66), Минской (16), Могилевской (6) областях и в г. Минске (6). Элементами кровель, ограждений и поваленными деревьями повреждены 16 автомобилей. В агрогородке Бобровичи Воложинского р-на Минской области элементом частично сорванной металлической кровли механических мастерских повреждены 5 тракторов и 1 погрузчик на территории механического двора СХУ «Бобровичи» УП «Миноблгаз». В Ляховичском р-не Брестской области и Мостовском р-не Гродненской области из-за падения деревьев на железнодорожные пути задержка в движении 3 пассажирских поездов составила от 23 до 30 минут.

Пострадавших нет. Работниками МЧС и других организаций проводились работы по распиловке и уборке упавших деревьев. Ведутся восстановительные работы.

По данным ГПО «Белэнерго» в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 979 населенных пунктов (Брестская область – 216, Витебская – 72, Гомельская – 120, Гродненская – 329, Минская – 227, Могилевская – 15), 123 сельскохозяйственных зданий. Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами. По состоянию на 06-00 20.02.2022 без электроснабжения остаются 34 населенных пункта (Гродненская – 30, Минская – 4),

2 сельскохозяйственных здания.

По информации МЧС Беларуси