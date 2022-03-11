Пособие по беременности и родам: период начисления и размер выплат

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как оформить пособие по беременности и родам,

Пособие по беременности и родам положено работающим, самостоятельно осуществляющим деятельность — при условии уплаты взносов в ФСЗН, выполняющим работы по гражданско-правовым договорам, обучающимся в дневной форме получения образования, а также получившие такое образование, в течение двух месяцев после его получения, проходящим подготовку в резидентуре в очной форме, зарегистрированным в качестве безработных.

Пособие по беременности и родам назначается с 30 недель беременности на 126 календарных дней. В случае осложненных родов, в том числе рождения двоих и более детей, — на 140 дней. Женщинам, постоянно проживающим и работающим на территории радиоактивного загрязнения, — с 27 недель беременности на 146 дней, в случае осложненных родов, в том числе рождения двоих и более детей, — на 160 дней.

Для того чтобы получить пособие, необходимо представить листок нетрудоспособности. Работающим нужно обратиться по месту работы (службы), самостоятельно осуществляющим деятельность — в орган ФСЗН по месту регистрации, обучающимся — по месту обучения, зарегистрированным в качестве безработных — в службу занятости по месту регистрации.

Размер пособия для работающих составляет 100% среднедневного заработка, для самостоятельно осуществляющих деятельность — 100% среднедневного дохода, для выполняющих работы по гражданско-правовым договорам — 100% среднедневного вознаграждения, безработным — 100% пособия по безработице (но не ниже минимального размера пособия), обучающимся — 100% стипендии (но не ниже минимального размера пособия).

В ведомстве отметили, что минимальный размер пособия за календарный месяц устанавливается в размере 50% наибольшей величины бюджета прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения, утвержденного Министерством труда и социальной защиты, за два последних квартала относительно каждого месяца освобождения от работы или иной деятельности согласно листку нетрудоспособности.

Максимальный размер пособия по беременности и родам для работающих за месяц по каждому месту работы устанавливается в размере трехкратной величины средней заработной платы работников в республике в месяце, предшествующем месяцу, в котором возникло право на пособие.

Для самостоятельно осуществляющих деятельность размер пособия не должен превышать суммы обязательных страховых взносов, уплаченных в ФСЗН за период, за который определяется среднедневной доход.

Для выполняющих работы по гражданско-правовым договорам он не должен превышать суммы обязательных страховых взносов, уплаченных в ФСЗН с вознаграждения, из которого исчислялось пособие.

Обратиться за пособием нужно не позднее шести месяцев с первого дня освобождения от работы согласному больничному.

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