Общество

Посол Израиля посетил Лунинец

Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Беларуси Алекс Гольдман-Шайман побывал на Лунинетчине.
Целью визита стало ознакомление с ходом поисковых работ, которые ведутся в окрестностях райцентра на месте расстрела советских граждан в 1941 году. Дань памяти жертвам фашизма также отдали секретарь Посольства Екатерина Литвак и раввин из Пинска Моше Фима. Гостей встретили председатель райисполкома Александр Пачко, руководители правоохранительных ведомств. О том, что удалось выяснить на данный момент, рассказал прокурор Брестской области Виктор Климов.

После места раскопок гости направились к братской могиле погибшим евреям и Кургану Бессмертия. 

 

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