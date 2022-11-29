Поставки дров и торфобрикета в Лунинецком районе

В редакцию «Лунінецкіх навін» недавно обратилась взволнованная горожанка, она столкнулась с проблемой, пытаясь заказать в Лунинецком ЖКХ торфобрикет.

Выехали на участок по реализации твердых видов топлива КУМПП «Лунинецкое ЖКХ», чтобы на месте выяснить, как обстоят дела с приобретением населением дров и торфобрикета.

Как рассказала мастер участка Елена Климашевская, осень – самое напряженное время. Все старания коллектива направлены на обеспечение жителей района твердыми видами топлива. Предприятие поставляет дрова и торфобрикет как частным домовладениям, так и отдельным организациям.

Тому, кто помнит времена, когда приобретение торфобрикета сопровождалось невероятной нервотрепкой, когда с утра весовую штурмовали десятки разгневанных граждан, сегодня территория нынешнего участка (ранее – гортоп) может показаться непривычно тихой и пустынной. Поставки топливной продукции упорядочены. Ежегодно распоряжением райисполкома утверждается график, согласно которому каждый сельисполком получает задание на выборку твердого топлива по месяцам. Граждане самостоятельно определяют, какой вид топлива для них предпочтительнее.

– Решением Брестского облисполкома установлены нормы отпуска топлива населению, – объясняет мастер участка. – По фиксированным ценам у нас можно приобрести 3 тонны торфа или 4,9 кубометра дров. В случае, когда граждане хотят купить и торфобрикет, и дрова на растопку, по фиксированным ценам они могут приобрести 2,4 тонны брикета и 1,5 кубометра дров.

Как рассказал директор Лунинецкого ЖКХ Георгий Шпаковский, первоначально выделенных 8300 кубометров дров не хватило закрыть все заявки, поэтому были составлены дополнительные договора с Лунинецким лесхозом на поставку сырьевых ресурсов в объеме 2500 кубометров. Этого хватит, чтобы удовлетворить всех нуждающихся до конца года. Надо отметить, что потребность населения в дровах за последние 3 года выросла почти в 2 раза, а брикета – в 1,6 раза. На день посещения участка неудовлетворенными оставалось 165 заявок на дрова и 150 – на торфобрикет.

Что касается последнего, то если в летние месяцы проблем не было, то к середине осени возникли небольшие задержки с отгрузкой с Ляховичского торфозавода. Но уже сейчас поставки осуществляются ежедневно.

В былые времена в редакцию обращались жители района с жалобами на качество поставляемого брикета. Поэтому поинтересовалась, не возникает ли сегодня подобных вопросов.

– Бывает, иногда жалуются, – рассказывает Елена Климашевская. – Однако, часто люди возмущаются необоснованно, заприметив, что у соседа на ведро меньше крошек или пыли. При возникновении претензий выезжаем на место, изучаем ситуацию. На каждую продукцию существует ГОСТ. Мы получаем топливный брикет марки «БТ-2». Согласно техническим условиям, массовая доля частично разрушенного брикета на куски диаметром 2,5 сантиметра и менее может составлять 25 процентов от общей его массы. В этом объеме разрушенного брикета 8 процентов могут составлять куски диаметром менее 25 миллиметров, попросту говоря – пыль. Норма отпуска брикета на одно домовладение – 3 тонны, значит, допустимо, чтобы пыль составляла 240 килограммов. Но это крайность, которой мы стараемся не допускать, а поставлять людям более качественный торфобрикет.

Газифицировав свои домовладения, некоторые граждане не стали избавляться от котлов на твердом топливе или печей. Их интересует, могут ли они также приобрести дрова или торфобрикет?

– Если соответствующая отметка о наличии котла или печи имеется в техническом паспорте, то они могут приобрести твердое топливо. Добавлю, что мы также предоставляем услуги по доставке и колке дров. Иногда люди спрашивают, могут ли они передать свою очередь другому человеку, то это невозможно, поскольку заказ доставляется исключительно по месту регистрации владельца топливной книжки. Порядок обеспечения населения твердыми видами топлива, контактные телефоны и информация о ценах на них и на оказываемые услуги населению размещены на сайте Лунинецкого ЖКХ.

Елена Данилович

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