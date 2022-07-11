Постоянство Алексея Каленчука из ОАО «Спецжелезобетон» (Лунинецкий район)

Формовщик железобетонных изделий и конструкций — востребованная профессия в строительной отрасли. И очень важная на ОАО «Спецжелезобетон». Ведь от уровня профессионализма специалиста напрямую зависит качество продукции предприятия.

Формовщик Алексей Каленчук относится к разряду людей немногословных и очень скромных. Почти 20 лет назад завод стал для него первым местом работы, а в итоге – и вовсе единственным. Алексей раскрыл секреты производства без брака:

– Помню первые впечатления на рабочем месте – большое производство, много людей – хороших и простых в общении. Они меня нормально приняли, объяснили все, что нужно, показали технологию. Было интересно, осваивал изготовление железобетонных изделий на практике. Этот процесс понять оказалось не трудно. Однако работа формовщика сама по себе непростая, поначалу уставал. Но это меня не напугало, и со временем втянулся. Вот такое было начало.

Позже Алексей Сергеевич отучился на водителя погрузчика, а в настоящее время успешно справляется с заданиями как оператор станка по производству бордюров. Выпуск за смену составляет 60-70 поддонов.

– Что важно в нашей работе? Аккуратность, пожалуй, и ответственность, желание сделать качественно. Нужно проявлять внимательность и четко соблюдать технологию, чтобы не было брака.

По словам специалиста, задачи формовщиков с годами сильно не усложнились, хотя на заводе внедряются современные технологии и добавляются новые виды продукции. Оборудование меняется, но принципы производства остались прежние, сам процесс с его этапами не сильно изменился. Поэтому осваивать выпуск новых изделий ему не сложно.

Хоть труд формовщика и нелегкий, но выражение «на работу как на каторгу» – точно не про Алексея Каленчука. Он считает, что профессиональная судьба сложилась хорошо: в своем деле знает все нюансы и трудится ответственно, а руководство создает достойные условия.

– Хочется, чтобы завод и дальше развивался, у людей была стабильность, – продолжает беседу формовщик.

Отдыхает от напряженных будней Алесей Сергеевич на природе – любит посидеть с удочкой у воды в порту, насладиться красотой Белого озера.

В личной жизни отличается таким же постоянством, как и в работе. Женился раз и навсегда. Супруга Елена работает на РУВП «Гранит» озеленителем.

– Работа, как и жена – одна на всю жизнь, – улыбается собеседник.

В семье Каленчуков – трое детей. Старшая дочь Вероника – лаборант на заводе, средняя Александра – 8-классница, а самому младшему Егорке скоро исполнится 3 года.