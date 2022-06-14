Построить частный жилой дом станет проще. Лукашенко подписал соответствующий указ

В Беларуси упрощен порядок возведения и реконструкции одноквартирных жилых домов и хозяйственных построек. Соответствующий указ №202 подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

От какой бумажной волокиты освобождает указ?

Документом предусмотрено, что такие объекты можно будет построить без получения разрешений, без разработки проектной документации и без последующей приемки их в эксплуатацию.

Построить дом на селе? Нужен только документ на землю

Для строительства или реконструкции одноквартирных жилых домов и хозяйственных построек в сельских населенных пунктах (за исключением расположенных на территории районов, прилегающих к областным центрам и Минску) гражданам достаточно иметь документ, удостоверяющий право на земельный участок.

Построить дом вблизи Минска и областных центров? Нужен паспорт застройщика

Для возведения таких построек в сельских населенных пунктах, расположенных на территории районов, прилегающих к областным центрам и Минску, в поселках городского типа и городах гражданину необходимо будет получить паспорт застройщика. На основании такого паспорта смогут построить жилые одноквартирные дома также и юридические лица, индивидуальные предприниматели.

Как получить паспорт застройщика?

Выдача паспорта застройщика будет осуществляться по принципу «одно окно», срок оформления — один месяц, стоимость — 25 базовых величин (одна базовая величина — Br32).

Также указом предусмотрен упрощенный порядок государственной регистрации построенных таким образом объектов.

А можно ли строить по старинке?

Действующий порядок возведения и реконструкции одноквартирных жилых домов и хозяйственных построек (с получением всех разрешений, согласований, заключений и разработкой проекта) также сохраняется.

Упрощенный порядок везде, кроме Минска

Решение о применении упрощенного порядка принимается застройщиками самостоятельно. Воспользоваться таким порядком можно будет при возведении объектов на территории всей республики, за исключением Минска.

Когда начнет действовать указ и зачем он принят?

Указ вступает в силу через 6 месяцев после опубликования.

О планах по принятию такого документа для упрощения строительства частных домов заявлял ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко. «Слушайте, что мы лезем к этому человеку, чего мы пытаемся его как-то отстроить: какая крыша, какой фундамент и так далее? Человек для себя строит, и он за это ответит перед собой, своими детьми. Давайте ему один раз разрешим, выделим место, где он должен строить, и пусть он строит. Он сам к вам придет, спросит совета, если нужно. Если не нужно, он к вам не пойдет, — объяснил глава государства необходимость упрощения процедуры и принятия указа на совещании 10 июня. — И не дай бог, вы обставите его какими-то инструкциями. Это недопустимо».

Президент также анонсировал аналогичные шаги по упрощению строительства многоэтажных зданий, промышленных, сельскохозяйственных объектов и так далее: «Надо дать возможность людям решать свою судьбу и не надо думать, что мы лучше понимаем, чего хочет человек, нежели он сам. Простая жизненная философ