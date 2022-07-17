Поступления в консолидированный бюджет Лунинецкого района выросли на 20 процентов
Сегодня налоговики идут семимильными шагами по цифровизации всех процессов. Создаются электронные сервисы, чтобы люди не тратили время на хождение по кабинетам. Об этом и многом другом ведем беседу с начальником инспекции МНС по Лунинецкому району Светланой ОЛЕШКЕВИЧ:
– По итогам работы за первое полугодие 2022 года в консолидированный бюджет от плательщиков поступило 37,1 миллиона рублей. Темпы роста в текущих ценах составили 120,6 процента. В нашем районе бюджет формировали 1846 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также свыше 30 тысяч физических лиц. На увеличение поступлений повлияли не только налоговое администрирование, но и комфортные условия для добросовестных налогоплательщиков по исполнению налогового обязательства. Для этого мы активно внедряем новые электронные сервисы и современные форматы обслуживания. На сегодняшний день успешно работает система электронного декларирования, действует механизм функционирования электронных счетов-фактур, система контроля кассового оборудования. Для оказания электронных налоговых услуг созданы и постоянно развиваются «Личный кабинет налогоплательщика», открытые электронные сервисы, мобильное приложение. По сути, сейчас созданы все условия для того, чтобы основную часть вопросов можно было решить дистанционно.
– Все ли добросовестно исполняют налоговое обязательство?
– Что касается организаций и индивидуальных предпринимателей, то задолженность по ним на 1 июля отсутствует. Есть плательщики из числа физических лиц, которые не всегда исполняют свои налоговые обязательства, задолженность по которым составила без малого 90 тысяч рублей.
– Что можете сказать о сфере контроля за деятельностью субъектов хозяйствования со стороны инспекции в текущий момент?
– В последние годы полностью поменялись принципы работы с налогоплательщиками. Важнейшей концепцией сегодня являются предупредительный характер работы и ориентация плательщиков на добровольное и добросовестное исполнение обязательств перед бюджетом. Основное место в контрольной работе налоговых органов составляет камеральный контроль, который позволяет на основании анализа баз данных выявить нарушения у субъектов хозяйствования, уведомить их об этом, предоставляя возможность добровольно внести корректировки, уточнить свои налоговые обязательства, самостоятельно при этом доплатив налоги в бюджет без привлечения к административной ответственности. Такая работа выстраивается в рамках партнерских взаимоотношений, взаимодействия между налоговым органом и субъектом хозяйствования. Особое внимание уделяем выявлению незаконных финансовых схем, а также выплате зарплаты «в конвертах».
– Все ли поставленные задачи достигнуты?
– На мой взгляд, коллективом инспекции проводится колоссальный объем деятельности, основные поставленные задачи выполняем, но есть еще над чем работать. Поэтому будем продолжать движение вперед с акцентом на развитие коммуникаций как с налогоплательщиками, так и между сотрудниками подразделений инспекции на всех уровнях администрирования.
– Что, на ваш взгляд, является залогом высокой эффективности работы налоговых органов?
– Во все времена – это профессионализм, компетентность, порядочность, а также искренность и доброжелательность наших сотрудников. Так было, и, надеюсь, так будет всегда. Наша служба является важной составляющей экономического роста и обеспечения социальной стабильности. От слаженной работы во многом зависят динамичное развитие экономики регионов и страны в целом, эффективная реализация государственных программ. Свой профессиональный праздник встречаем в непростых условиях, когда вопросы устойчивого развития отечественной экономики и гарантии общественного благополучия имеют особую актуальность и значимость. Спасибо нашим ветеранам, которые заложили прочный фундамент и славные традиции, а также плательщикам, которые добросовестно выполняют обязательства по уплате налогов в бюджет.