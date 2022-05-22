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Посвящение в пионеры состоялось в Лунинце

22.05.2022
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21 мая в Лунинце прошло посвящение в пионеры школ города, приуроченное к 100-летию образования Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина.

Людмила Ковалевич, главный специалист Лунинецкого районного комитета ОО «БРСМ» искренне поздравила с очень важным шагом, ребят. 

Также Лунинецкий РК отметил и вручил подарок педагогу-организатору ГУО «Средняя школа 4 г.Лунинца» Сангиновой Юлии Владимировне за активную жизненную позицию, содействие и реализацию программ ОО «БРСМ»

Информация и фото РК БРСМ

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