Посвящение в пионеры состоялось в Лунинце

21 мая в Лунинце прошло посвящение в пионеры школ города, приуроченное к 100-летию образования Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина.

Людмила Ковалевич, главный специалист Лунинецкого районного комитета ОО «БРСМ» искренне поздравила с очень важным шагом, ребят.

Также Лунинецкий РК отметил и вручил подарок педагогу-организатору ГУО «Средняя школа 4 г.Лунинца» Сангиновой Юлии Владимировне за активную жизненную позицию, содействие и реализацию программ ОО «БРСМ»

Информация и фото РК БРСМ