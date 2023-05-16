Потеря денег и “убийство дорог”. КГК проверил лесхоз на Брестчине

Пинским межрайонным комитетом государственного контроля совместно с Пинским межрайонным отделом УДФР КГК Республики Беларусь по Брестской области, Брестской областной инспекцией охраны животного и растительного мира в марте текущего года проведена выборочная проверка одного из государственных лесохозяйственных учреждений области, сообщили “Лунінецкім навінам” в надзорном ведомстве.

Несмотря на платежеспособность лесхоза, имеется тенденция существенного ухудшения финансово-экономического состояния учреждения.

В ходе проверки установлен ряд субъективных факторов, которые “дополнили” негативную тенденцию.

В частности, в течение 2022 года учреждением допущен рост в десятки раз просроченной дебиторской задолженности, что повлекло отток оборотных средств. Допущено сверхнормативное списание сырья на изготовление пиломатериалов за 2020-2022 годы в объеме свыше 700 м куб. на сумму 44 тыс. руб. Деревообрабатывающим производством лесхоза выпущено в обращение свыше 400 м куб. пиломатериала на сумму 62 тыс. руб., не соответствующих обязательным требованиям технических нормативных правовых актов.

Применяемые в течение 2021-2022 годов способы проведения закупок запчастей к автотранспортной технике, иных товарно-материальных ценностей не способствовали экономии средств предприятия. В ряде случаев закупки осуществлялись у частных посреднических структур через двух посредников с торговыми надбавками до 100%, что повлекло финансовые потери.

Имелись факты неоднократных нарушений сроков оплаты заготовленной древесины, сверх количества, указанного в лесорубочном билете.

Также допущены значительные нарушения лесного и природоохранного законодательства.

Так, в отдельных случаях проведение лесокультурных работ при воспроизводстве лесов осуществлялось с нарушением установленного порядка.

Кроме того, установлены нарушения бюджетного и налогового законодательства, порядка ведения бухгалтерского учета, порядка представления в органы статистики госстатотчетности, нарушений сроков выплаты заработной платы.

В течение 2020-2022 годов лесхозом допущено движение тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования Республики Беларусь без получения специальных разрешений и не внесения соответствующей платы за проезд. Сумма ущерба, нанесенного автомобильным дорогам общего пользования составила около 200 тыс. руб.

Установлен и ряд других нарушений.

В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности лесхоза и его должностных работников. Материалы проверки для дачи правовой оценки направлены в правоохранительные органы.

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