«Поверь в себя». Душевная встреча в ТЦСОН в Лунинце

В отделении дневного пребывания для инвалидов и сопроводительного проживания ТЦСОН в Лунинце прошло мероприятие, приуроченное к дате, которая отмечается 3 декабря с целью привлечь внимание общественности к проблемам людей с ограниченными возможностями.

Заведующая отделением Елена Лавренчук и председатель районной организации ОО «Белорусское общество инвалидов» Валерий Павлюкевич высказали слова благодарности за сотрудничество и поддержку. Крепкого здоровья, жизнелюбия и терпения пожелала присутствующим директор Центральной районной библиотеки Елена Кишкевич.

За активную жизненную позицию грамоты получили многие люди с инвалидностью из разных общественных организаций.

Также были отмечены ребята, которые занимаются в студии «В фокусе палитры» и являются участниками областных конкурсов. Вера в свои силы и поддержка взрослых помогают юным лунинчанам превозмогать трудности и достигать творческих побед. На Арт-выставке все участники мероприятия имели возможность познакомиться с их работами.

Лунинецкий ТЦСОН

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