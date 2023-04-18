МикашевичиНовости районаОбщество

«Повреждение кабеля» Ремонтные работы на улице Строителей в Микашевичах

18.04.2023
25

Городской исполнительный комитет информирует жителей и гостей Микашевич о проведении земляных работ

В период с 18 по 22 апреля Лунинецкий РЭС г. Микашевичи филиала «Пинские электрические сети» РУП «Брестэнерго» будет вести раскопки поврежденной кабельной линии электропередач 10 кВ под автомобильной дорогой по улице Строителей.

После проведенных работ Лунинецкому РЭС г. Микашевичи филиалу «Пинские электрические сети» РУП «Брестэнерго» предписано провести работы по восстановлению асфальтного покрытия до 28 апреля 2023.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Белгидромет: в ближайшие дни уровень воды на Припяти у Мозыря достигнет опасной высокой отметки

Белгидромет: в ближайшие дни уровень воды на Припяти у Мозыря достигнет опасной высокой отметки

18.04.2023
Photo of Автомобиль «ВМW» перевернулся в Пинском районе, а в Бресте пострадал мотоциклист

Автомобиль «ВМW» перевернулся в Пинском районе, а в Бресте пострадал мотоциклист

18.04.2023
Photo of Первый на Полесье реактор запустили в Микашевичах (Лунинецкий район)

Первый на Полесье реактор запустили в Микашевичах (Лунинецкий район)

18.04.2023
Photo of Василий Басевич: «Самое важное сегодня – экономические показатели…»

Василий Басевич: «Самое важное сегодня – экономические показатели…»

18.04.2023
Photo of Указ о контроле за проведением вступительной кампании и график ЦТ

Указ о контроле за проведением вступительной кампании и график ЦТ

18.04.2023
Photo of Отправка граждан на срочную службу в Вооруженных Силах Беларуси начнется с 26 апреля

Отправка граждан на срочную службу в Вооруженных Силах Беларуси начнется с 26 апреля

18.04.2023
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть