«Повреждение кабеля» Ремонтные работы на улице Строителей в Микашевичах

Городской исполнительный комитет информирует жителей и гостей Микашевич о проведении земляных работ

В период с 18 по 22 апреля Лунинецкий РЭС г. Микашевичи филиала «Пинские электрические сети» РУП «Брестэнерго» будет вести раскопки поврежденной кабельной линии электропередач 10 кВ под автомобильной дорогой по улице Строителей.

После проведенных работ Лунинецкому РЭС г. Микашевичи филиалу «Пинские электрические сети» РУП «Брестэнерго» предписано провести работы по восстановлению асфальтного покрытия до 28 апреля 2023.

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