Повышаются некоторые размеры пенсий и детские пособия – что еще изменится в мае

В связи с ростом БПМ с 1 мая в Беларуси повышаются некоторые виды пенсий, а также увеличиваются размеры различных видов пособий и социальных выплат и доплат. В мае также стартует регистрация на ЦТ, а пенсионеры смогут ездить в электричках за полцены. Какие изменения еще ожидаются – в обзоре БЕЛТА.

Новый размер БПМ

Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения с 1 мая увеличится на 4%: с Br262,87 до Br273,27. Эта величина также будет применяться для исчисления социальных выплат до 31 июля.

Так, для трудоспособного населения БПМ с 1 мая равняется Br303,53, пенсионеров – Br207,06, детей в возрасте до 3 лет – Br174,51, детей от 3 до 6 лет – Br241,29, детей от 6 до 18 лет – Br294,36.

Пенсии

В связи с ростом БПМ с 1 мая в Беларуси пересмотрели уровень доплат за возраст и надбавок на уход пенсионерам старше 75 лет. Доплата пенсионерам 75-79 лет за возраст увеличится до Br51,2 (ранее Br49,3), а лицам 80 лет и старше – до Br68,3 (ранее Br65,7).

Кроме того, с Br32,9 в апреле до Br34,2 в мае возрастет надбавка на уход, которая выплачивается пенсионерам, достигшим 80-летия. В структуре пенсии данной категории людей размер доплаты и надбавки с 1 мая составит Br102,5.

В Беларуси более 524 тыс. получателей доплат за возраст и надбавок на уход. Расходы на их финансирование в мае составят почти Br45 млн, а в целом за год – более Br530 млн.

Надбавка на уход установлена с 1993 года, а доплаты за возраст – с 2012-го. Они устанавливаются к пенсии автоматически с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионером возраста 75 или 80 лет, и индексируются ежеквартально с учетом изменения бюджета прожиточного минимума.

Детские пособия

Рост БПМ в среднем на душу населения влечет увеличение размера и пособий на детей.

Женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности будет выплачиваться единовременно Br273,27. При рождении первого ребенка единовременное пособие теперь составит Br2732,70, а при рождении второго и последующих детей – Br3825,78. Ежемесячное пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до трех лет установлено в размере Br136,64.

Ежемесячное пособие семьям на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, определяемых законодательством, составит: на ребенка-инвалида – Br191,29, не имеющих инвалидности – Br136,64. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет составляет Br273,27 (с I и II степенью утраты здоровья и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 3 лет) и Br327,92 (с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку 3 лет). На ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ, пособие установлено в размере Br191,29.

Зарплаты

Правительство внесло коррективы в порядок повышения размеров оплаты труда работников в зависимости от роста производительности труда. Согласно документу, руководителю государственной организации предоставлено право изменять размеры оплаты труда и структуру зарплаты работникам в пределах общего размера оплаты, установленного локальными правовыми актами и трудовыми договорами.

“Это позволит выполнять единовременный пересмотр размеров тарифных ставок (тарифных окладов) работников при индексации заработной платы, проводить совершенствование структуры зарплаты при условии сохранения общего размера оплаты труда, установленного локальными правовыми актами и трудовыми договорами”, – отметили в пресс-службе правительства.

Документ вступил в силу с 1 мая 2021 года.