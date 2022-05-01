Повышение БПМ, пенсий и детских пособий. Что еще изменится в мае

С 1 мая в Беларуси повышаются бюджет прожиточного минимума, пенсии, пособия и различного вида доплаты. Пенсионеры получат возможность ездить в электричках за полцены, дополнительные рейсы открывает «Белавиа». Какие еще изменения ждут белорусов в мае — в обзоре

Новый размер БПМ

С 1 мая по 31 июля текущего года в Беларуси размер бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения установлен в размере Br311,15. Он вырос на 4,9%. Бюджет прожиточного минимума пересматривается ежеквартально.

Повышение БПМ отразится на пенсиях, различных видах пособий, выплат и доплат — они также пойдут в рост. Подробнее

Повышается размер детских пособий

В связи с ростом БПМ в Беларуси с 1 мая увеличивается размер детских пособий.

Так, единовременное пособие при рождении первого ребенка выплатят в размере Br3111,5 (10 БПМ); при рождении второго и последующих детей — Br4356,1 (14 БПМ).

Ежемесячное пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет — Br155,58; на ребенка-инвалида старше 3 лет — до Br217,81. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом с I и II степенью утраты здоровья (до 18 лет) и с III и IV степенью утраты здоровья (до 3 лет) вырастет до Br311,15, с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку 3 лет — Br373,38.

Вырастут пенсии

В связи с ростом БПМ пересмотрены и размеры пенсий: социальные пенсии, надбавки и повышения, доплаты пенсионерам в возрасте старше 75 лет.

Для людей в возрасте 75-79 лет с 1 мая размер выплат составит Br58,34; от 80 лет и старше — (с учетом надбавки на уход) — Br116,69. Расходы на их финансирование в мае составят около Br47 млн.

Выплаты ветеранам ВОВ к 9 Мая

Выплаты матпомощи ветеранам ко Дню Победы в Беларуси начались с 26 апреля, а завершатся 6 мая. Сумма помощи составляет от Br750 до Br1800.

В Министерстве труда и социальной защиты сообщили, что материальную помощь к 9 Мая получат примерно 12 000 человек. Ее общая сумма составит Br11 млн.

Пенсионеры с 1 мая смогут ездить в электричках за полцены

Ежегодно с 1 мая для пенсионеров снижается стоимость проезда в поездах региональных линий экономкласса. Скидка составит пятьдесят процентов от стоимости билета.

В БЖД обращают внимание: чтобы воспользоваться льготой при оплате проезда, люди пенсионного возраста должны иметь при себе оригинал пенсионного удостоверения. Подробнее

Старые талончики в общественном транспорте действуют до 20 мая

В связи с изменением стоимости проезда в общественном транспорте с 20 апреля, талончики старого образца действуют месяц со дня вступления в силу решения. Таким образом предъявлять талончики старого образца в качестве оплаты проезда в городском общественном транспорте можно будет до 20 мая.

Начинается сезон отключения горячей воды

Традиционно в мае стартует сезон испытания тепловых сетей. В Минске он начнется с 16 мая. Плановые отключения горячей воды не должны превышать 13 календарных дней с учетом, если никаких нарушений в работе теплосетей не будет выявлено.

«Белавиа» будет летать в Алматы

С 5 мая «Белавиа» открывает дополнительный рейс Минск — Алматы — Минск. Из Минска самолет будет летать по четвергам, а из Алматы в белорусскую столицу — по пятницам. Перелет составит 4 часа 50 минут.

В Национальном аэропорте Минск сообщили, что некоторые авиакомпаний отменяют рейсы. FlyDubai продлила отмену рейсов в Минск по 24 июня. Turkish Airlines отменила рейсы из Стамбула в Минск и обратно по 31 мая.

belta.by