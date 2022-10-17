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Похитили свыше Br3 млн. В Беларуси кибермошенники предстанут перед судом

17.10.2022
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Прокуратура города Минска направила в суд уголовное дело в отношении 13 лиц, которым в разном сочетании инкриминированы хищения имущества в составе организованной группы путем модификации компьютерной информации в особо крупном размере, мошенничество, а также использование поддельных документов, сообщили в службе информации прокуратуры города Минска.

Согласно материалам дела обвиняемые создали так называемые «call-центры» и на протяжении 7 месяцев под видом сотрудников банка либо правоохранительных органов убеждали граждан предоставить доступ к их личным счетам. Каждый обвиняемый (на момент совершения противоправных деяний им было от 17 до 34 лет) следовал своей заранее определенной роли.

В ходе предварительного расследования установлено 926 потерпевших от преступных действий членов ОПГ. Общая сумма причиненного ущерба превысила Br3 млн.

Изучение материалов уголовного дела показало, что предварительное расследование по нему проведено всесторонне, полно и объективно. Противоправные действия одиннадцати обвиняемых обоснованно квалифицированы по ч.4 ст.212, ч.4 ст.209 Уголовного кодекса Республики Беларусь, одного — по ч.4 ст.212, ч.4 ст.209, ч.1 и ч.2 ст.380 УК и еще одного — по ч.2 и ч.4 ст.212, ч.4 ст.209 УК.

Избранную ранее в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу заместитель прокурора города Минска при направлении дела в суд оставил без изменения.

belta.by

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