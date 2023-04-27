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Поздравления и материальная помощь к Дню Победы (Лунинецкий район)

27.04.2023
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Стало доброй традицией в преддверии ​празднования Дня Победы поздравлять на дому ветеранов Великой Отечественной, несовершеннолетних узников концлагерей, инвалидов детства, потерявших здоровье из-за боевых действий во время войны.​

Представители Микашевичского городского исполнительного комитета и местного отделения почтовой связи посетили свидетелей тех событий.

И.о. председателя Александр Дедович и главный специалист Юлия Немогай поздравили уважаемых горожан с праздником, вручили цветы и продуктовые наборы,​ которые предоставило частное предприятие «Джинторг» под руководством Дмитрия Скока. ​

Приятная миссия была и у работника почтовой службы Ирины Татур, которая доставила материальную помощь – ее, в соответствии с решением главы государства Республики Беларусь Александра Лукашенко,​ ежегодно выплачивают ветеранам Великой Отечественной и лицам, пострадавшим от последствий войны.

Напомним, что сегодня в городе Микашевичи проживают: участник Великой Отечественной войны Анна Максимовна Шевчик, инвалиды детства, потерявшие здоровье из-за боевых действий, — Владимир Николаевич Стародуб и Надежда Николаевна Яковлева, несовершеннолетние узники концлагерей Ольга Кузьминична Атрошкина,​ Любовь Яковлевна Борозна, Евгения Емельяновна Иванова, Степан Максимович Литвинко, Кристина Чеславовна Полесса, Елена Германовна Салей и Григорий Яковлевич Якубович. ​ ​

Наталья Лялюк

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