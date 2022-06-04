АгропромОбщество

Поздравление с Днём мелиоратора (Лунинецкий район)

04.06.2022
36

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ МЕЛИОРАТИВНОЙ ОТРАСЛИ!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Днём мелиоратора!

Мелиораторы Лунинетчины на протяжении всей своей истории были и остаются надежными партнерами государства в решении вопросов, связанных с увеличением сельскохозяйственных угодий и улучшением плодородия земель. Благодаря вашему труду на службу земледельцам поставлены веками неиспользуемые топи и болота, внесен достойный вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли.

     Уверены, что, осознавая важность и востребованность своей каждодневной созидательной работы, вы достигнете новых профессиональных успехов. А ответственность и профессионализм работников мелиоративного комплекса, как и прежде, будут служить на благо укрепления  агропромышленного комплекса Лунинетчины и обеспечения продовольственной безопасности страны

От всей души желаем вам и вашим семьям мира, крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия!

Районный исполнительный комитет                     Районный Совет депутатов

 

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Лысенко о ситуации в Донбассе: стреляют по мне, знакомым, деткам, у которых тоже украинские фамилии

Лысенко о ситуации в Донбассе: стреляют по мне, знакомым, деткам, у которых тоже украинские фамилии

04.06.2022
Photo of Многонациональное шествие открыло XIII Республиканский фестиваль национальных культур в Гродно

Многонациональное шествие открыло XIII Республиканский фестиваль национальных культур в Гродно

04.06.2022
Photo of Будни в «Спутнике» (фоторепортаж)

Будни в «Спутнике» (фоторепортаж)

04.06.2022
Photo of Где и когда в Микашевичах отключат свет (Лунинецкий район)

Где и когда в Микашевичах отключат свет (Лунинецкий район)

03.06.2022
Photo of Необычная смена в оздоровительном лагере «Спутник» Лунинецкого района (видео)

Необычная смена в оздоровительном лагере «Спутник» Лунинецкого района (видео)

03.06.2022
Photo of Культурно-спортивный фестиваль «Вытокі». Что происходит?

Культурно-спортивный фестиваль «Вытокі». Что происходит?

03.06.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть