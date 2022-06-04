Поздравление с Днём мелиоратора (Лунинецкий район)

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ МЕЛИОРАТИВНОЙ ОТРАСЛИ!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Днём мелиоратора!

Мелиораторы Лунинетчины на протяжении всей своей истории были и остаются надежными партнерами государства в решении вопросов, связанных с увеличением сельскохозяйственных угодий и улучшением плодородия земель. Благодаря вашему труду на службу земледельцам поставлены веками неиспользуемые топи и болота, внесен достойный вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли.

Уверены, что, осознавая важность и востребованность своей каждодневной созидательной работы, вы достигнете новых профессиональных успехов. А ответственность и профессионализм работников мелиоративного комплекса, как и прежде, будут служить на благо укрепления агропромышленного комплекса Лунинетчины и обеспечения продовольственной безопасности страны

От всей души желаем вам и вашим семьям мира, крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия!

Районный исполнительный комитет Районный Совет депутатов