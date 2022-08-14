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ПОЗДРАВЛЕНИЕ с профессиональным праздником – Днем строителя! (Лунинецкий район)

14.08.2022
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Уважаемые работники и ветераны строительного комплекса! Примите самые теплые и сердечные ПОЗДРАВЛЕНИЯ с профессиональным праздником – Днем строителя!

Нелегкий, но уважаемый во все времена труд строителей постоянно востребован обществом. Его созидательный характер играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности нашего района, в котором появляются новые жилые дома, благоустраиваются улицы и дворы, строятся новые дороги. За большое трудолюбие и профессиональное мастерство работники этой отрасли пользуются заслуженным уважением земляков. Ваш опыт, ответственность и добросовестное отношение к своему делу являются гарантией решения всех задач, стоящих перед строительным комплексом Лунинетчины.

Выражая огромную благодарность за труд, искренне желаем вам творческой энергии, реализации новых проектов и достижения профессиональных высот, благополучия, крепкого здоровья и счастья!

Районный исполнительный комитет.         Районный Совет депутатов.

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