ПОЗДРАВЛЕНИЕ с профессиональным праздником – Днем строителя! (Лунинецкий район)

Уважаемые работники и ветераны строительного комплекса! Примите самые теплые и сердечные ПОЗДРАВЛЕНИЯ с профессиональным праздником – Днем строителя!

Нелегкий, но уважаемый во все времена труд строителей постоянно востребован обществом. Его созидательный характер играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности нашего района, в котором появляются новые жилые дома, благоустраиваются улицы и дворы, строятся новые дороги. За большое трудолюбие и профессиональное мастерство работники этой отрасли пользуются заслуженным уважением земляков. Ваш опыт, ответственность и добросовестное отношение к своему делу являются гарантией решения всех задач, стоящих перед строительным комплексом Лунинетчины.

Выражая огромную благодарность за труд, искренне желаем вам творческой энергии, реализации новых проектов и достижения профессиональных высот, благополучия, крепкого здоровья и счастья!

Районный исполнительный комитет. Районный Совет депутатов.