Общество

Поздравление с Рождеством Христовым!

07.01.2023
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Уважаемые священнослужители и верующие Белорусской православной церкви и других христианских церквей Лунинетчины!

От всей души поздравляем вас с Рождеством Христовым!

Этот радостный семейный праздник, согретый заветами любви и согласия, дарит миллионам людей веру и надежду. Озаренный светом Вифлеемской звезды, он помогает стать ближе друг другу, открыть сердца навстречу добру, придает всем нам силы и уверенность в торжестве справедливости, мира и согласия, наполняет душу желанием помогать людям, делиться с ними радостью и любовью.

Пусть благодатная атмосфера Рождества всегда царит в ваших домах, помогает сохранять самые главные сокровища — душевный покой и хорошее самочувствие детей и близких, взаимопонимание, дружбу и верность, умение прощать и ценить жизнь.

Желаем вам крепкого здоровья, долголетия, благополучия, счастья и воплощения в жизнь светлых идеалов христианства!

Районный исполнительный комитет.
Районный Совет депутатов.

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LNC

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