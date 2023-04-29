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«Поздравления и подарки» Чествование ветеранов в преддверии Дня Победы (Лунинецкий район)

29.04.2023
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В Лунинецком районе в преддверии Дня Победы продолжают чествовать ветеранов.

Сегодня, 29 апреля, в Лунинце Александра Павлюковца, который работал на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, поздравляли заместитель председателя райисполкома Анатолий Захаркевич, начальник управления по труду, занятости и социальной обороне райисполкома Ирина Семенченко, заместитель директора ТЦСАН Татьяна Дырда, специалист Людмила Чикурова, начальник отделения почтовой связи №4 г. Лунинца Инна Кишкевич.

Александр Денисович искренне высказал слова признательности в адрес Президента страны Александра Лукашенко за поддержку и внимание к ветеранам, поблагодарил гостей за подарки и искренние поздравления. Участники встречи пожелали ветерану крепкого здоровья и душевного спокойствия, еще оставаться в рабочем строю и встретить 100-летний юбилей.

Напомним, в Беларуси проводятся выплаты в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 21 июля 2021 года «О выплатах ежегодной материальной помощи отдельным категориям граждан ко Дню Победы». 

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