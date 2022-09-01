ПОЗДРАВЛЕНИЯ с Днем знаний! (Лунинецкий район)

Уважаемые учителя и преподаватели, студенты и учащиеся Лунинетчины! Примите искренние ПОЗДРАВЛЕНИЯ с Днем знаний!

В нашей стране начало учебного года отмечается как большой общенародный празд-ник. Ведь жизнь каждого из нас связана со школой, друзьями-одноклассниками и любимыми учителями. Первое сентября пробуждает самые теплые и светлые воспоминания, которые согревают сердце и вдохновляют на добрые дела.

Образование всегда было и будет одним из основных государственных приоритетов. Отличные знания – это фундамент не только личного благополучия, но и уверенности в процветании нашей Родины.

В Лунинецком районе создана современная система образования, сочетающая лучшие традиции обучения и воспитания с новейшими достижениями педагогической науки и практики. Она предоставляет широкие возможности для развития талантов и способностей учащихся, помогает им овладевать знаниями, вырасти достойными гражданами и патриотами.

В этот праздничный день желаем всем, кто учится и учит – крепкого здоровья, успехов и отличного настроения. Пусть ваши мечты и планы воплотятся в жизнь, а новый учебный год принесет радость познания, открытий и творческих побед!

Районный исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.