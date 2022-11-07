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ПОЗДРАВЛЕНИЯ с Днём Октябрьской революции (Лунинецкий район)

07.11.2022
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Уважаемые жители Лунинетчины! Примите искренние ПОЗДРАВЛЕНИЯ со 105-й годовщиной Октябрьской революции!

Победа Великого Октября открыла новую страницу в мировой истории. Праздничная дата – это день, когда мы вспоминаем достижения и успехи Белорусской Советской Социалистической Республики. Именно в составе БССР наш район стал экономически развитым регионом. Достижения той эпохи во многом предопределили успешное становление современной Лунинетчины.

Дорогие земляки! Примите в этот день пожелания крепкого здоровья, счастья и процветания, бережного отношения к исторической памяти, уважения к ратному и трудовому подвигу старших поколений. Пусть их самоотверженность будет нам примером в деле дальнейшего укрепления белорусской государственности на основах социальной справедливости и общенационального единства!

Районный исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.

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