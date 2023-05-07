Поздравления в преддверии Дня Победы от профсоюза и Лунинецкого МЗ

Профсоюзный комитет ОАО «Лунинецкий молочный завод», совместно с членом БСЖ и председателем Совета ветеранов предприятия, в преддверии Дня Победы посетили на дому детей-узников Великой Отечественной войны, бывших работников предприятия: Шпаковскую Прасковью Васильевну и Шуляка Владимира Ивановича, рассказала председатель районного организации профсоюза работников АПК Ольга Ермалёнок

Поздравили с наступающим Днём Победы, пожелали крепкого здоровья, долгих лет жизни, вручили цветы, поздравительные открытки и подарки.

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