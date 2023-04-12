Пожар в Лунинце: сгорело два автомобиля

В Лунинецком районе 12 апреля произошел очередной пожар. На это раз пламя вспыхнуло в хозяйственной постройке в райцентре на улице Луговой.

Как рассказала «Лунінецкім навінам» старший инспектор РОЧС Марина Кочура, в 12 часов 24 минуты 12 апреля диспетчеру Лунинецкого РОЧС поступил звонок о пожаре в хозяйственном строении. Спустя 6 минут спасатели прибыли по месту вызова. К моменту прибытия хозяйственное строение было охвачено огнем, внутри находились два легковых автомобиля, а также присутствовала угроза жилому дому и еще одному хозяйственному строению.

В 13 часов 2 минуты пожар ликвидирован.

В результате пожара уничтожена кровля, перекрытие и имущество хозяйственного строения, легковой автомобиль «Nissan Primera», 1998 г.вып. и «Volkswagen Passat В3», 1991 г. вып. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

Со слов проживающих в домовладении мужчин, накануне пожара занимались сварочными работами по ремонту одного из автомобилей, что могло послужить причиной пожара. Также они самостоятельно пытались потушить возгорание, но безрезультатно.

МЧС напоминает, необходимо быть бдительным и осторожным с огнем. И в чрезвычайной ситуации незамедлительно вызывайте спасателей по телефонам 101 или 112.

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