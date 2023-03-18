Пожары в экосистемах, в том числе и палы травы — 17 погибших. Как разрешено сжигать мусор на приусадебном участке. Рассказывают специалисты

С приходом весны снова актуальной стала проблема выжигания сухой растительности и мусора. Не стоит думать, что проблема с палами излишне раздута: ежегодно спасатели выезжают на тушение тысяч пожаров, уничтожающих не только сухую траву и мусор, но и хозяйственные постройки, жилые дома. Безобидное на первый взгляд занятие уносит и человеческие жизни. В 2022 году в Беларуси произошло 7,990 пожаров в природных экосистемах, на них погибло 17 человек.

В числе жертв таких происшествий, как правило, пенсионеры – у них в силу возраста не хватает скорости реакции для борьбы с вырвавшейся на свободу стихией. А причина «побега огня» в банальном несоблюдении простых требований безопасности: люди оставляют костры без присмотра или разводят их, не соблюдая правила.

Поджигая мусор и сухую траву, граждане, к сожалению, мало задумываются о последствиях. Как и не берут в расчёт тот факт, что наносят непоправимый вред окружающей среде: пламя убивает насекомых и животных, сокращает видовой состав растительности. А ведь многие до сих пор верят мифу о якобы помощи природе, которая желает поскорее сбросить некрасивый прошлогодний «наряд» и облачиться в сочную зелень, – и поджигают поля и участки вдоль дорог и водоёмов.

Напомним: выжигать сухую растительность ЗАПРЕЩЕНО законом. Виновным грозит штраф от 10 до 40 базовых величин.

Для того, чтобы избежать беды, необходимо соблюдать следующие рекомендации:

ни в коем случае не жгите траву. Не оставляйте горящий огонь без присмотра. Тщательно тушите окурки и спички перед тем, как выбросить их;

если вы заметили пожар – не проходите мимо. Начинающую гореть траву вы сможете потушить самостоятельно. При тушении подручными средствами можно сбивать пламя с кромки пожара связкой прутьев или веток лиственных деревьев, либо же забрасывать кромку пожара песком;

потушив пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорится снова;

если же вы понимаете, что самостоятельно погасить пламя не удастся, немедленно сообщите о случившемся по телефону 101 или 112 и постарайтесь как можно быстрее покинуть место пожара.

Сжигать мусор на своем участке можно, но при этом необходимо помнить главное. В первую очередь необходимо подготовить площадку: окопать и обеспечить первичными средствами пожаротушения, например емкостью с водой и лопатой. Затем, важно знать, что сжигать мусор и разводить костры можно только при слабом ветре, а также сам процесс горения и тления должен осуществляться таким образом, чтобы пламя и искры не попадали на горючие элементы зданий, хозяйственных строений и сооружений, на хранящиеся горючие вещества и материалы.

Важно помнить, что нельзя оставлять без присмотра открытый огонь, а перед тем, как покинуть место разведения костра, выжигания мусора или приготовления пищи, обязательно нужно погасить очаги горения песком или водой до полного прекращения тления.

Если вы учли все эти правила, значит, вы все делаете правильно.

За нарушение вышеупомянутых правил при сжигании мусора на своей придомовой территории виновник будет наказан предупреждением либо штрафом до 5 базовых величин.

Информация Лунинецкого РОЧС

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