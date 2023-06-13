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“Познай Беларусь”. Вот это отдых в Лунинецком районе!

13.06.2023
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В рамках проекта по организации летнего досуга и занятости детей и подростков “Открытое пространство” туристско-краеведческой направленности Лунинецким РФСК “Здоровье” была организована поездка для популяризации внутреннего туризма района “Вандруй. Адчуй. Натхняйся” для учащихся ГУО “Средняя школа №1 г. Микашевичи” по ЗРЗ “Средняя Припять” (экологическая тропа “По лозовой долине”) и конефермы (КСУП “Городокский”).
Ребята получили массу положительных эмоций и впечатлений!!!

По информации РФСК “Здоровье”

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