“Познай Беларусь”. Вот это отдых в Лунинецком районе!

В рамках проекта по организации летнего досуга и занятости детей и подростков “Открытое пространство” туристско-краеведческой направленности Лунинецким РФСК “Здоровье” была организована поездка для популяризации внутреннего туризма района “Вандруй. Адчуй. Натхняйся” для учащихся ГУО “Средняя школа №1 г. Микашевичи” по ЗРЗ “Средняя Припять” (экологическая тропа “По лозовой долине”) и конефермы (КСУП “Городокский”).

Ребята получили массу положительных эмоций и впечатлений!!!

По информации РФСК “Здоровье”